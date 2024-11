"Er ist guten Mutes": Sorge um Gregg Popovich - Spurs-Coach fehlt für unbestimmte Zeit

Gregg Popovich: Fünf Titel mit den San Antonio Spurs

Popovich betreut die Spurs bereits seit 1996, kein anderer Coach blieb so lange bei einem Team. Er führte San Antonio zu fünf Meisterschaften (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014), mit 1390 Siegen in der Regular Season und 170 Siegen in den Play-offs führt er zudem die "ewige" Liste der NBA-Trainer an. Als Nationaltrainer führte er die USA bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 zu Gold.

Die Spurs sind mit drei Siegen aus sechs Spielen in die neue Saison der NBA gestartet. Ohne Popovich ging das Spiel bei den Clippers verloren (104:113), nach dem Auftritt in Houston am Mittwoch spielt San Antonio am Donnerstag in eigener Halle gegen die Portland Trail Blazers.