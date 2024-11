Saisonaus nach Kreuzbandriss für Ex-Maverick - NBA-Superstars bei Suns vor Comeback

NBA News: Hornets ohne Führungsspieler - Saisonaus für Grant Williams

Bittere Nachrichten für die Charlotte Hornets: Grant Williams hat sich in der Partie gegen die Milwaukee Bucks eine schwere Knieverletzung zugezogen. Im 4. Viertel der Partie war der Foward zum Korb gezogen, brach jedoch noch bei der Aktion zusammen und musste den Court verlassen.

Mittlerweile sorgten die nachfolgenden Untersuchungen für Gewissheit: Wie das Team erklärte, handelt es sich um einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Hinzu kommen Verletzungen der Bänder und des Meniskus. Die prognostizierte Leidenszeit für den 26-Jährigen lautete mehrere Monate, in dieser Saison wird Williams nicht mehr auf das Spielfeld zurückkehren.

Februar diesen Jahres war Williams von den Dallas Mavericks nach Charlotte gewechselt. In der laufenden Saison kam der Foward in 16 Spielen zum Einsatz und startete in sechs Begegnungen. Im Schnitt legte er 10,4 Punkte, 2,3 Assists und 5,1 Rebounds auf.