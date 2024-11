"Sie haben die ganze Liga angerufen": Milwaukee Bucks offenbar verzweifelt auf der Suche nach Trade-Partnern

© getty

NBA News: Golden State Warriors feiern Klay Thompson mit Kapitänsmützen

In der Nacht auf Mittwoch wird Klay Thompson mit den Dallas Mavericks erstmals an alte Wirkungsstätte zurückkehren: Das Gastspiel bei den Golden State Warriors steht an. Mit den Dubs hatte Thompson an der Seite von Stephen Curry und Draymond Green insgesamt vier Titel gewonnen, bevor er das Team in diesem Sommer in Richtung Dallas verließ.

Die Franchise-Legende soll im Chase Center ganz besonders gefeiert werden: Wie das Team bekanntgab, bekommen die gut 18.000 Fans in der Halle jeweils eine besonders gestaltete Kapitänsmütze. Diese spielt auf den passionierten Bootsfahrer Thompson an, der über die Jahre immer wieder in der Bay Area unterwegs war und teilweise sogar auf dem Wasserweg zu Spielen gekommen war. "Salute to Captain Klay" lautet das Motto.

Bei den Mavericks (5-4) ist Thompson mit durchschnittlich 14,2 Punkten in die Saison gestartet, bislang trifft er knapp 37 Prozent seiner Dreier. Ohne den "Splash Brother" haben aber auch die Warriors einen guten Saisonstart hingelegt (7-2).