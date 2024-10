Ratiopharm Ulm verkauft sich teuer: Ein 17-Jähriger heizt den Portland Trail Blazers ein

Ulm war von Portland eingeladen worden und hatte die knapp 16.000 Kilometer und neun Stunden Zeitverschiebung mitten in der Saison auf sich genommen.

Nach der Schlusssirene blieben dem Team knapp 60 Stunden, um den Atlantik zu überqueren - und am Samstagabend in Oldenburg in den Bundesliga-Alltag zurückzukehren.

NBA Preseason: Die weiteren Ergebnisse der Nacht