NBA, News und Gerüchte: Dreimaliger Champion tritt zurück - Exum fehlt den Mavericks lange

© getty

NBA News: Dante Exum wird Mavericks lange fehlen

Guard Dante Exum wird den Dallas Mavericks in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Das berichtet ESPN. Der Australier musste sich am Dienstag einer Operation am Handgelenk unterziehen, nachdem er sich in der Saisonvorbereitung verletzt hatte. Exum wird den Mavericks mindestens drei Monate fehlen.

Der 29-Jährige hatte sich im letzten Jahr als wichtiger Spieler von der Bank etabliert und im Schnitt 7,8 Punkte und 2,9 Assists aufgelegt.