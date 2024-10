"War nicht mehr so nervös seit den 2015er Finals": Klay Thompson feiert Debüt für die Dallas Mavericks

Die Dallas Mavericks haben auch ihr zweites Preseason-Spiel verloren. Gegegen die Utah Jazz setzte es eine 102:107-Niederlage für die Texaner. Im Mittelpunkt stand dabei aber nicht das Ergebnis, sondern das Debüt von Neuzugang Klay Thompson.

"Ich glaube, so nervös war ich seit dem ersten Spiel der Finals 2015 nicht mehr", sagte der 34-Jährige, dem in 18 Minuten 10 Punkte (3/9 FG, 3/5 3s) gelangen. "Es war eine neue Erfahrung, und es ist ein normales Gefühl, wenn man so lange an einem Ort war und nun in einer neuen Umgebung ist. Endlich das Trikot anzuziehen, war ein tolles Gefühl."

Thompson spielte 13 Saisons mit den Golden State Warriors und bildete mit Stephen Curry die legendären "Splash Brothers", die gemeinsam vier Meisterschaften gewannen.

Jetzt freue er sich, "ein neues Kapitel zu erleben. Das wird ganz besonders, ich weiß es", sagte Thompson.

Bei den Mavs, die ohne Luka Doncic und Maxi Kleber antraten, war Daniel Gafford mit 15 Punkten bester Werfer. Kyrie Irving kam in 17 Minuten auf 12 Zähler. Die Jazz feierten angeführt von Lauri Markkanen (26 Pkt, 7 Reb) ihren dritten Sieg im dritten Spiel.