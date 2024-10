"Titeltraum kann wahr werden": Dallas Mavericks bauen auf Klay Thompson - Joel Embiid speckt ab

© getty

NBA News: "Titeltraum" der Mavericks lebt dank Klay Thompson

Die Dallas Mavericks scheiterten in der vergangenen Saison in den NBA Finals an den Boston Celtics (1-4). In der Offseason gelang mit der Verpflichtung von "Splash Brother" Klay Thompson der große Wurf. Jetzt soll endlich der erste Ring seit Dirk Nowitzki 2011 her. "Der Titel ist das Ziel", sagte Luka Doncic am Media Day am Montag kurz und knapp.

Co-Star Kyrie Irving freute sich über den prominenten Neuzugang: "Unser Traum [vom Titel] kann wahr werden, jetzt wo er da ist. Er hat uns in unseren Titelambitionen sehr gestärkt." Thompson soll vor allem als Dreierschütze helfen, nachdem in den Finals nur 31,6 Prozent aller Dreier fielen. "Wenn [Irving] oder ich den Ball haben, kann man von Klay eigentlich keine Hilfe schicken", erklärte Doncic. "Wenn man ihn offen lässt, trifft er."

Thompson bekommt bei den Mavs die Nummer 31, die einst Jason Terry gehört hatte. "Es wird ein paar Wochen dauern, bis ich mich ans neue System gewöhnt habe, aber zum Glück geht es ja erst am 24. Oktober los", sagte der 34-Jährige. "Das ist meine wichtigste Preseason seit vielen Jahren." Gerade Doncic habe ihn in den letzten Tagen aber schon sehr beeindruckt: "Was er aus dem Pick-and-Roll drauf hat, besser habe ich es vielleicht noch nie gesehen."