NBA News und Gerüchte: Hat Luka Doncic 100.000 Dollar von einem Teamkollegen gewonnen?

© getty

NBA News: Hat Luka Doncic 100.000 Dollar von Dereck Lively II gewonnen?

Mavericks-Superstar Luka Doncic hat am Rande eines Fan-Events mal wieder seine Klasse als Trick-Shot-Artist aufblitzen lassen - und seinem Teamkollegen Dereck Lively II gleichzeitig womöglich noch einige Dollars abgenommen. Beim "Fan Jam" der Mavs am Sonntag schleuderte der aktuell verletzt fehlende Slowene einen Wurf aus der eigenen Zone aus dem Stand über den kompletten Court und versenkte ihn perfekt im Netz.

In Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Center Lively, der in der vergangenen Saison als Rookie direkt überzeugte und zum Leistungsträger aufstieg, auf Doncic einredet. Nachdem dieser seinen Wurf verwandelt, schleudert ihm ein aufgebrachter Lively ein Handtuch in den Rücken, während Doncic grinsend den Court verlässt.

Fans interpretierten die Szene prompt als private Wette zwischen den beiden Mavericks. "Wie viel hat Lively gerade an Luka verloren?", fragte ein User auf X mit dem Clip des Videos. Doncic selbst antwortete mit "100k" und markierte Lively. Wahrscheinlich ist jedoch, dass er mit der Summe übertrieb: Während für Doncic, dessen aktueller Vertrag 217 Millionen Dollar schwer ist, die Summe durchaus machbar wäre, fällt Livelys Gehalt doch deutlich kleiner aus. "Mann, der Mist, den ich jeden Tag sehe, ist verrückt", dementierte der Big Man die genannten 100.000 Dollar auch umgehend.

Die Regular Season beginnt für die Mavericks in der Nacht auf den 25. Oktober mit einem Heimspiel gegen die San Antonio Spurs.