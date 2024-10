NBA News und Gerüchte: Sixers droht Liga-Ärger wegen Embiid - Harden sieht sich als besten Dreierschützen "weil Steph nicht zählt"

© getty

NBA News: Weil Curry nicht zählt - Harden sieht sich als besten Dreierschützen

Für James Harden war es ein bitterer Auftakt mit den Clippers im neuen Intuit Dome. Zwar legte "The Beard" 29 Zähler auf, jedoch ließ er im Overtime-Thriller gegen die Phoenix Suns sowohl die Chance zum Sieg in der regulären Spielzeit als auch die Möglichkeit für eine weitere Verlängerung liegen. Ein Grund dafür war seine schwache Ausbeute hinter der Dreierlinie (2/9 3FG).

Dennoch sieht sich der Distanz-Experte selbst als besten Dreierschützen der Ligageschichte - aus einem ganz bestimmten Grund. "Hört zu, ich sehe mich selbst als Nummer eins. Steph zählt nicht", gab Harden im Interview mit ESPN zu Protokoll. "Seht ihr, was der Typ macht?", fragte der Clippers-Star ungläubig. Harden ist sich sicher: "Er hat auch nicht erwartet, diese Level zu erreichen." Sein Urteil ist klar: "Er ist der beste Shooter, den wir je gesehen haben."

Harden kam 2009 gemeinsam mit Curry in die NBA. Während der mit 3750 Treffern aus der Distanz den Rekord für die meisten verwandelten Dreier aller Zeiten hält, liegt Harden in dieser Statistik mit 2942 auf Rang drei. Ray Allen ist jedoch nur noch 31 verwandelte Dreier vor ihm und damit ein auserkorenes Ziel für "The Beard" in den kommenden Wochen.