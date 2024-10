NBA, neue Saison heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Die NBA ist zurück aus der Sommerpause und die Stars der besten Basketball-Liga der Welt kehren zurück auf den Platz. Neben dem amtierenden Champion, den Boston Celtics, zählen sowohl die Denver Nuggets als auch die Dallas Mavericks mit Star-Guard Luka Doncic zu den Favoriten.

In der heutigen Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es also soweit und der amtierende NBA-Champion, Boston Celtics, empfängt die New York Knicks. In derselben Nacht treffen außerdem die Los Angeles Lakers auf die Minnesota Timberwolves.