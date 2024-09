"Ich liebe sie": Shaquille O'Neal schwärmt von den Wagner-Brüdern und von Dennis Schröder

© getty

Shaq lobt Schröder und Wagner-Brüder

Dabei lobte er vor allem Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Brüder Franz und Moritz Wagner: "Schröder ist gut. Er unterscheidet sich von den anderen Point Guards in der NBA und spielt sehr unorthodox. Er hat seinen ganz eigenen Stil. Manchmal zieht er zum Korb, wenn niemand damit rechnet. Aber ich mag auch die Wagner-Brüder!"

Die Wagners gehen Ende Oktober in ihre vierte gemeinsame NBA-Saison bei Orlando Magic. In der vorigen Spielzeit hatten sie erstmals die Play-offs erreicht, schieden jedoch in der ersten Runde gegen die Cleveland Cavaliers aus.

"Sie spielen unglaublich. Franz und Moritz, beide sind toll! Ich hoffe, sie werden nie getrennt und spielen immer für denselben Klub. Franz ist ein Scorer, Moritz spielt hart und hat keine Angst. Die Wagner-Boys gehören zusammen. Ich liebe sie!", sagte O'Neal.