"Basketball war für mich nur der Anfang": Ehemaliger NBA-MVP beendet seine Karriere

Nach einem Kreuzbandriss in den Play-offs 2011/12 bekam die Karriere einen Knick, später folgte der Wechsel zu den New York Knicks (2016). Danach wurde Rose zum Journeyman, über die Cleveland Cavaliers ging es zu den Minnesota Timberwolves und den Detroit Pistons, dann zurück nach New York, seit 2023 spielte der Basketballstar für die Memphis Grizzlies. Der Klub entließ ihn zuletzt aus seinem noch ein Jahr laufenden Vertrag.

"Basketball war für mich nur der Anfang. Jetzt ist es wichtig, dass ich alles für meine Familie gebe - sie haben das verdient", sagte Rose. Zum Abschied schaltete er Anzeigen in großen Tageszeitungen der sechs Städte, in denen er spielte - und dankte den Fans.