"Papa hatte keine Lust auf Verluste": Warum die Boston Celtics verkauft werden

NBA News: Teurer Kader angeblich für Verkauf der Boston Celtics verantwortlich

Es war eine große Überraschung, als kurz nach dem Gewinn des NBA-Titels im Juni bekannt wurde, dass die Boston Celtics zum Verkauf stehen. Eine der traditionsreichsten Franchises der Liga war plötzlich zu haben - und das trotz des ultimativen sportlichen Erfolgs.

Die New York Post berichtet nun, dass ein Streit über die hohen Kader-Kosten in der Besitzer-Familie zu dieser Entscheidung geführt haben soll. Eine Gruppe um den Unternehmer Irving Grousbeck hatte die Franchise im Jahr 2003 für 360 Millionen Dollar gekauft. Der mittlerweile 90 Jahre alte Grousbeck besitzt selbst rund 20 Prozent der Anteile, Sohn Wyc (63) führt die Franchise an - besitzt selbst aber nur rund drei Prozent. Als Entscheidungsträger stellte Wyc einen sehr teuren Kader zusammen - und das rächt sich nun offenbar.

Laut der New York Post soll die Franchise trotz des Titels in der Vergangenheit knapp an den roten Zahlen vorbeigeschrammt sein. In der kommenden Saison rechne man aufgrund der weiter steigenden Kaderkosten mit einem Verlust von 80 Millionen Dollar, und diese Zahl soll 2025/26 weiter steigen: Nach Vertragsverlängerungen von unter anderem Jayson Tatum (fünf Jahre, 314 Millionen Dollar) soll der Kader dann laut ESPN über 230 Millionen Dollar kosten, dazu kämen Luxussteuern von stolzen 280 Millionen Dollar - macht über 500 Millionen Dollar an Gehaltskosten.

Boston Celtics nach der Meisterschaft: Plötzlich am Scheideweg

Angesichts dieser Summen soll Irving Grousbeck von seinem Sohn verlangt haben, das Team zu verkaufen. "Das passiert, wenn Papa das meiste Geld zuschießt", zitiert die Zeitung eine Quelle. Und eine weitere: "Wyc will ausgeben, was immer es braucht - aber Papa hatte keine Lust auf Verluste."

Die Grousbecks wollen in den kommenden Monaten zunächst 51 Prozent der Anteile des Teams verkaufen, die restlichen im Jahr 2028. So lange soll Wyc noch die Geschicke der Franchise leiten. Die Familie soll sich einen Kaufpreis von bis zu sechs Milliarden Dollar erhoffen.