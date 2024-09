NBA News: Blockbuster-Trade! New York Knicks holen Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves

© getty

Karl-Anthony Towns zu den Knicks: Randle und DiVincenzo gehen zu den Wolves

Die Timberwolves, die in der vergangenen Saison in den Playoffs an den Dallas Mavericks gescheitert waren (1-4), bekommen in Randle ebenfalls einen mehrfachen All-Star. Der Power Forward war im April an der Schulter operiert worden, soll aber zum Saisonstart bereit sein. Zuvor kam er in 46 Spielen auf 24,2 Punkte und 9,2 Rebounds. Randle kann im kommenden Sommer aus seinem Vertrag aussteigen, hat aber für 2025/26 noch eine Spieleroption. Auf eine Vertragsverlängerung konnte er sich mit den Knicks nicht einigen.

Shooting Guard DiVincenzo profilierte sich im vergangenen Jahr bei den Knicks vor allem als Dreierschütze. Der 27-Jährige hat noch drei Jahre Vertrag und wird in dieser Zeit knapp 37 Millionen Dollar verdienen. Die Knicks waren in der vergangenen Postseason am späteren Champion aus Boston gescheitert.

So sehen die Starting Fives der beiden Teams nun voraussichtlich aus:

Knicks: Jalen Brunson - Josh Hart - Mikal Bridges - OG Anunoby - Karl-Anthony Towns

Timberwolves: Mike Conley - Anthony Edwards - Jaden McDaniels - Julius Randle - Rudy Gobert