NBA News und Gerüchte: Bronny James tut sich in der Summer League schwer

NBA News: Bronny James mit Problemen in der Summer League

Bronny James, der von den Los Angeles Lakers gedraftete Sohn von LeBron James, tut sich bislang in der Summer League schwer. Dort bereitet sich der 19 Jahre alte Guard aktuell auf die kommende NBA-Saison vor - und versucht, sich für Spielzeit zu empfehlen.

Das klappt bislang nur bedingt: Beim 80:99 der Lakers gegen die Houston Rockets gelangen Bronny nach gutem Start nur acht Punkte bei 3/14 aus dem Feld. Dazu kamen drei Ballverluste. Insgesamt steht er nach drei Partien bei einer Trefferquote von 23,1 Prozent und hat noch keinen seiner zwölf Dreier getroffen. "Ich stecke gerade in einer kleinen Schwächephase", gab er zu. Zum Vergleich: Bei Dalton Knecht, dem Erstrundenpick der Lakers, lief es gegen die Rockets mit 25 Punkten (9/18 FG) deutlich besser.

© getty

"Er wird eine lange Karriere haben", wehrte sein Coach Dane Johnson ab. "Das ist erst der Anfang." Er gab aber zu, dass sich die Draftpicks der Lakers im Laufe der Saison auch über die G-League empfehlen werden müssen.

Für Bronny wäre das kein Problem: "Ich will einfach nur Basketball spielen und freue mich auf jede Chance dazu, egal auf welchem Level." Er könnte bei den Lakers der erste Spieler in der Geschichte der Liga werden, der gleichzeitig mit seinem Vater auf dem Parkett steht. LeBron (39) hatte seinen Vertrag in der Offseason in Los Angeles um zwei Jahre verlängert.