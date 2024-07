"Nehme es als große Ehre wahr": ratiopharm Ulm bestreitet historisches Duell bei NBA-Team

"Soweit mir bekannt, ist es das erste Mal, dass es zu einem Testspiel eines Bundesligisten auf dem Homecourt eines NBA-Teams kommt", bestätigte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath die besondere Partie.

Um die Einladung nach Oregon annehmen zu können, setzten die Ulmer alle Hebel in Bewegung. Denn: Der deutsche Meister von 2023 befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits voll im Spielbetrieb, es wartet ein straffes Programm.

Die EuroCup-Partie in Istanbul bei Besiktas wurde mit der Zustimmung der Türken auf Montag vorverlegt. Zwei Tage später steigt am Mittwoch das Spiel bei den Trail Blazers, ehe es am Wochenende in der Bundesliga zu den EWE Baskets Oldenburg geht.