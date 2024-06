NBA, News und Gerüchte: Luka Doncic will in den Finals "wieder Spaß haben"

© getty

NBA Finals: Luka Doncic will "wieder Spaß haben"

Nach der dritten Pleite im dritten Finals-Spiel hat Mavericks-Superstar Luka Doncic Besserung gelobt: Der Slowene hatte sich im Verlauf von Spiel 3 immer wieder mit den Referees angelegt und im Schlussviertel sein sechstes Foul kassiert. So musste er in den Schlussminuten zuschauen, die Celtics gewannen am Ende trotz großer Aufholjagd der Mavs.

"Ich will zurück dazu, wieder Spaß zu haben", sagte Doncic am Donnerstag nach der Video-Einheit seines Teams. "Wir haben darüber gesprochen, wie wir den 21-Punkte-Rückstand im 4. Viertel in den Finals wettgemacht haben: Wir hatten Spaß, haben verteidigt und aufs Tempo gedrückt. So haben wir gute Würfe bekommen."

Der 25-Jährige gelobte zudem Besserung in seinem andauernden Kleinkrieg mit den Referees: Kaum ein Star beschwert sich bei den Offiziellen so oft wie Doncic. "Damit muss ich aufhören, sie haben sowieso das letzte Wort", sagte er. "Ich will einfach unbedingt gewinnen. Manchmal zeigt sich das nicht auf die richtige Art und Weise, aber letzten Endes geht es mir nur darum. Ich muss mich einfach bessern und das auf eine andere Weise ausdrücken."

Spiel 4 der Serie findet in der Nacht auf Samstag (2.30 Uhr) in Dallas statt.