"Kein Podcast mehr": J.J. Redick als Head Coach der Los Angeles Lakers vorgestellt

J.J. Redicks Plan mit den Lakers: Neue Rolle für Anthony Davis

In den letzten beiden Jahren hatten sich die Lakers erst über das Play-In-Tournament für die Playoffs qualifiziert. Dennoch sei es "vernünftig", in der nächsten Saison um den Titel mitspielen zu wollen, sagte Redick. "Wenn ich mir den aktuellen Kader anschaue, sind wir nicht weit weg vom Kaliber eines Titelteams." Dafür soll LeBron James noch mehr Dreier nehmen als bisher, während die Offense mehr über Big Man Anthony Davis laufen soll. "Ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass er eine Art Knotenpunkt werden soll", so Redick: "Es gibt einige Center in der NBA, die so vorgehen, aber ich glaube nicht, dass [Davis] bisher so eingesetzt wurde. Das könnte das Maximum aus seinen Fähigkeiten herausholen.

James muss seinen Vertrag bei den Lakers allerdings erst einmal verlängern. Der 39-Jährige hat bis zum 29. Juni Zeit, um seine Spieleroption zu ziehen, oder Free Agent zu werden. ESPN zufolge will ihm das Team den maximal erlaubten Dreijahresvertrag anbieten, um ihn zu halten.

So oder so ist es mit dem gemeinsamen Podcast "Mind the Game", der erst im März aus der Taufe gehoben worden war, erst einmal vorbei. "Aus dem Content-Geschäft bin ich erst einmal - hoffentlich für eine sehr lange Zeit - raus", sagte Redick. "Kein Podcast mehr ... damit ist es bei mir vorerst vorbei."