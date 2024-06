© getty

Warum spielen LeBron James und Stephen Curry nicht in den NBA Finals?

Die NBA Finals bestreiten in diesem Jahr die Dallas Mavericks und die Boston Celtics. Die Los Angeles Lakers und die Golden State Warriors haben demnach die Finalserie um die NBA Championship verpasst und damit auch LeBron James und Steph Curry.

Die Lakers haben es in diesem Jahr als 7-Seed in der Western Conference in die NBA Playoffs geschafft. Die Mannschaft rund um LeBron James scheiterte allerdings schon in der ersten Playoff-Runde an die Denver Nuggets. LeBron James und Co. verloren die Serie gegen den Titelverteidiger klar mit 1:4.

Die Golden State Warriors haben dagegen 2024 den Sprung in die Playoffs erst gar nicht geschafft. Im Westen beendete das Team von Steph Curry die Regular Season als 10., die Warriors mussten damit, genau wie die Lakers, in das Play-In-Turnier für die Playoffs. Dort verlor die Mannschaft allerdings im Duell gegen die Sacramento Kings.

© getty

Warum spielen LeBron James und Stephen Curry nicht in den NBA Finals? - Die Übertragung im TV und Livestream

Die NBA Finals könnt Ihr in diesem Jahr unter anderem auf DAZN live und vollumfänglich verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt die gesamte Finalserie im Livestream. Mit den Abos DAZN Unlimited und DAZN Super Sports könnt Ihr auf die Übertragung des Pay-TV-Senders zugreifen.

Alle Duelle der NBA Finals seht Ihr zudem mit dem NBA League Pass. Dort könnt Ihr das Duell um die NBA-Krone ebenso im Livestream erleben.

Mindestens eine Partie zwischen den Dallas Mavericks und den Boston Celtics könnt Ihr zudem auf ProSieben Maxx im Free-TV verfolgen. Der Privatsender zeigt sich für die Übertragung des Spiel 4 zuständig. ProSieben Maxx bietet Euch zudem die Option, die NBA Finals im Livestream auf ran.de und in der ran-App zu sehen.