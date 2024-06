NBA Finals, Spiel 1 der Mavs: Wo läuft Boston Celtics vs. Dallas Mavericks live im Free-TV und Livestream?

In der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag duellieren sich die Boston Celtics und die Dallas Mavericks in den NBA Finals. Spiel 1 der Finalserie beginnt um 2.30 Uhr deutscher Zeit im TD Garden in Boston.

DIE NBA LIVE AUF DAZN MELDE DICH BEI DAZN AN Anzeige

Gleich beide Duelle gewannen die Boston Celtics in diesem Jahr in der Regular Season gegen die Dallas Mavericks. Zuletzt trafen die beiden Teams im vergangenen März aufeinander. Die Celtics gewannen das Aufeinandertreffen mit 138:110. Welches Team verlässt heute die Arena in Boston als Sieger?