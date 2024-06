© getty

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Spielt Luka Doncic von den Mavs bei Olympia?

Noch steht nicht offiziell fest, ob Doncic an Olympia teilnimmt. Terminliche Gründe hätte eine Absage aber nicht unbedingt.

Das womögliche siebte Finals-Spiel würde am 24. Juni stattfinden, also mehr als ein Monat vor Olympia-Start. Das Basketball-Turnier läuft vom 27. Juli bis zum 11. August. Zuvor muss aber die Qualifikation geschafft werden.

Dort treffen ab dem 2. Juli Griechenland, die Dominikanische Republik, Neuseeland, Kroatien, Ägypten und eben Slowenien an, um am Ende eines der zwölf qualifizierten Teams bei Olympia zu sein.

Der Slowene will sein Land in jedem Fall vertreten, stellte dafür aber auch eine Voraussetzung: Das Knie muss halten. Damit hat er schon seit einigen Wochen zu kämpfen.

"Wenn es gut ist, werde ich spielen", sagte Doncic und erklärte, dass seine Gesundheit das einzig vorhersehbare Hindernis darstellen würde.

Am Mittwoch hatte Slowenien eine Liste mit 16 Spielern veröffentlicht, die für das Quali-Turnier in Frage kommen - auf dieser stand auch der Name von Doncic.