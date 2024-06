Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Ist Kyrie Irving von den Mavs geimpft und ist er Antisemit?

Vor allem während der Coronavirus-Pandemie geriet Irving in den Mittelpunkt, als er sich weigerte sich zu impfen. "Das ist meine Entscheidung, und ich werde dazu stehen", so Irving. Damit schadete der Guard nicht nur sich selbst, sondern auch seinem damaligen Team, den Brooklyn Nets. Wegen der zum damaligen Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften in New York City durfte Irving ungeimpft nämlich keine Heimspiele der Nets sowie Auswärtsspiele gegen die New York Knicks absolvieren. Die Nets setzten ihren Ausnahmekönner daraufhin zunächst nicht mehr ein, ehe sie sich entschieden, ihn doch für Auswärtsspiele, in denen er spielberechtigt war, einzusetzen.

Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte ein Post Irvings im Jahr 2022, in dem er einen Link zum von US-Medien oft als rassistisch und frauenfeindlich, homo- sowie islamophob eingestuften Film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" teilte. Darauf folgt eine Suspendierung seitens der Nets für mindestens fünf Spiele. "Die Tatsache, dass er sich nicht von seinem Antisemitismus distanziert hat, obwohl er eindeutig die Möglichkeit dazu hatte, ist zutiefst beunruhigend, verstößt gegen die Werte unserer Organisation und stellt ein Verhalten dar, das dem Team schadet.

Spät aber doch entschuldigte sich Irving dann doch für den Post: "Ich bin kein Antisemit. Ich war es nie", sagte Irving gegenüber dem regionalen New Yorker Sportnetzwerk SNY, "ich habe keinen Hass in meinem Herzen für das jüdische Volk oder irgendjemanden, der sich als Jude identifiziert".

Irvings Zeit bei den Nets endete nach etwas mehr als drei Saisons vorzeitig ohne Finalteilnahme. Via Trade landete der 32-Jährige mitten in der Regular Season schließlich bei den Mavs.