Boston Celtics vs. Dallas Mavericks live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Spiel 1 der Mavs in den NBA Finals im TV und Livestream?

In den NBA Finals kommt es am heutigen Tag zum Duell zwischen den Boston Celtics und den Dallas Mavericks. Spiel 1 der Finalserie beginnt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 02.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient der TD Garden in Boston.

Bei den Buchmachern gehen die Boston Celtics als leichter Favorit in das Duell gegen die Dallas Mavericks. In den Playoffs musste das Team rund um Jayson Tatum bislang nur zwei Niederlagen hinnehmen. Wie läuft es heute für die Celtics gegen Luka Doncic und Co.?