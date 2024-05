“Wir verdienen eine faire Chance”: Pacers-Coach Rick Carlisle über Schiedsrichter verärgert

"Auch Teams aus kleinen Märkten verdienen die gleiche Chance", sagte Carlisle über die Spielleitung. "Wir verdienen eine faire Chance, egal, wo wir spielen." Der Coach gab an, dass es alleine in Spiel 1 29 falsche Pfiffe gegeben hätte. Man entschied sich aber dagegen, dies als Beschwerde an die NBA zu schicken.

Nach einigen erneut strittigen Entscheidungen wolle man es aber diesmal tun. "New York, macht euch bereit. Ihr werdet es sehen. Wir wollen nur eine faire Chance. Bislang gibt es überhaupt keine Balance und das ist enttäuschend. Nach Spiel 1 hatte Carlisle noch angegeben, dass er sich erwarte, dass man in New York Calls bekommen würde.

Vor zwei Tagen hatten vor allem zwei Szenen die Gemüter der Gäste erhitzt. Bei Gleichstand in der Schlussminute hatten die Schiedsrichter einen "Kicked Ball" gepfiffen, allerdings hatte Pacers-Forward Aaron Nesmith nur seine Hände am Ball. Die Knicks erhielten noch eine Chance und Donte DiVincenzo brachte die Knicks in Front. Schiedsrichter Zach Zarba gab nach der Partie den Fehler zu, sagte aber auch, dass man diese Art von Calls nicht überprüfen könne. Dazu wurde Indiana wenig später die Chance auf die Führung genommen, als die Schiedsrichter bei einem Block ein selten gepfiffenes Offensiv-Foul gegen Myles Turner ahndeten.