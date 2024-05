SGA wird für OKC zum tragischen Helden: Darum war der Foulpfiff für die Mavs richtig

2,4 Sekunden vor dem Ende führten die Thunder noch mit +1 und zwangen Luka Doncic sogar, den Ball abzugeben, doch beim Eckendreier von P.J. Washington ertönte ein Pfiff, da Shai Gilgeous-Alexander den Forward der Mavericks foulte. Eine sehr knappe Entscheidung, da der Kanadier zunächst mit der Hand am Ball war, Washington diesen aber in den Händen behielt und dann bei der Wurfbewegung von SGA am Ellenbogen getroffen wurde.

Thunder-Coach Mark Daigneault verwendete dafür seine Coaches Challenge, es war die letzte Auszeit der Thunder. Letztlich keine gute Entscheidung des Head Coach, der in diesen Playoffs einige merkwürdige Momente bei Reviews hatte. Washington verwandelte die ersten beiden Versuche und brachte Dallas so in Front, den dritten vergab der Flügelspieler absichtlich, so konnte OKC ohne Auszeit keinen vernünftigen Wurf mehr kreieren.