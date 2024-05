"Ich bin sehr enttäuscht": Wunderkind Caitlin Clark mit Negativ-Rekord bei WNBA-Debüt

Mit 71:92 unterlag Clark mit Indiana bei einem der Spitzenteams der WNBA, die die 22-Jährige gut im Griff hatten. Es dauerte über 15 Minuten, bevor der Top-Pick des Draft auf ihre ersten Punkte kam. Am Ende waren es immerhin 20 Punkte (5/15 FG, 4/11 3P) und 3 Assists in gut 32 Minuten für Clark, die sich aber auch satte 10 Ballverluste leistete. So viele Turnover gab es bei einem Debüt in WNBA noch nie, gleichzeitig war es ein Franchise-Negativrekord für die Fever.

"Ich bin enttäuscht, weil niemand gerne verliert, aber ich sollte mich jetzt wegen einem Spiel nicht verrückt machen", erklärte Clark nach der Partie. "Damit ist dem Team nicht geholfen. Ich muss daraus meine Lehren ziehen und die Sache abhaken."

Der Hype um das Debüt der 22-Jährigen war zumindest enorm. Erstmals seit 2003 war ein Saison-Auftakt der Sun mal wieder ausverkauft (8.910 Zuschauer), über 170 Medienvertreter waren für das Spiel akkreditiert. Clark hält mit 3.951 Zählern den geschlechterunabhängigen Punkterekord am College und ist in den USA bereits ein Star. Ihr Heimspiel-Debüt wird Clark in Indianapolis in der Nacht auf Donnerstag gegen New York Liberty um Nyara Sabally und Leonie Fiebich geben. Diese hatten mit Liberty gegen die Washington Mystics mit 85:80 gewonnen.