Das schafften nur drei kommende Hall of Famer! Magic-Trio um Franz Wagner schreibt Geschichte

Orlando zeigte dabei eine erstaunliche Reife und verfiel auch nicht in Panik, als Mitchell ein ums andere Mal in die Zone kam. 18 seiner 22 Field Goals erzielte Mitchell in der Zone, doch im vierten Viertel bekam "Spida" nur noch schwere Floater. Einige waren drin, andere nicht, auch weil Mitchell am Ende die Kraft ausging und dieser ohnehin mit Schmerzen im Knie spielte. Orlando nahm die 50 Punkte in Kauf, dafür lief kein anderer Spieler der Cavs heiß, die Strategie ging letztlich auf. "Wir müssen Orlando gratulieren, sie waren heute einfach besser", musste auch Mitchell anerkennen.

Somit wurden alle sechs Spiele der Serie vom Heimteam gewonnen, am Sonntagabend (ab 19 Uhr live auf ProSiebenMAXX und DAZN) haben die Magic noch eine letzte Chance, das zu ändern und sich ein Date mit den Boston Celtics in den Conference Semifinals zu sichern. "Dafür haben wir gearbeitet, von solchen Situationen träumst du als Kind", gab Wagner an. "Wir haben jetzt einen Tag zur Regeneration und werden dann noch einmal alles geben."