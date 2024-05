"Das ist nicht akzeptabel": Luka Doncic nach Pleite in Spiel 4 verärgert

Dallas Mavericks: Die beiden Superstars enttäuschen

Shai Gilgeous-Alexander erzielte zwar 34 Punkte, der Großteil seiner Treffer waren stattdessen schwere Midrange-Jumper, während der Kanadier am Ring keinen einzigen Versuch verwandeln konnte. Dallas verbuchte einen Bestwert von 13 Blocks für diese Postseason, in der Zone schossen die Thunder gerade einmal magere 34 Prozent (14/41 FG). Man hätte meinen können, dass ein Defensiv-Rating von 103 genug sei, um den dritten Sieg der Serie einfahren zu können, doch von den Stars kam zu wenig.

Nur 1 Punkt in den letzten sieben Minuten der beiden Stars, die zusammen nur auf 27 Zähler kamen, war viel zu wenig, um die sehr starke Defensiv-Leistung zu krönen. "Wir haben hart gespielt und am Ende waren es Details, die das Spiel entschieden haben. Wir müssen jetzt eben in OKC gewinnen. Wir haben das schon einmal geschafft und wir werden es wieder schaffen."

In der Nacht auf Donnerstag geht es bereits um 3.30 Uhr deutscher Zeit in Oklahoma City weiter. In der Historie der NBA hat der Sieger dieser Partie nach 2-2 in 82 Prozent der Fälle dann auch die Serie für sich entschieden.