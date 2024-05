NBA: Darvin Ham vor dem Aus: Wird ein ESPN-Experte neuer Lakers-Coach?

Das berichtet Dave McMenamin von ESPN. Bei einem Auftritt in der Dan Patrick Show nannte McMenamin Redick einen "ernsthaften Kandidaten", sollten die Lakers sich tatsächlich von Darvin Ham trennen. The Athletic hatte zuletzt berichtet, dass Ham noch in dieser Woche entlassen werden soll.

Redick wurde zuletzt auch als neuer Coach bei den Charlotte Hornets gehandelt. Der frühere Schütze arbeitet derzeit als Co-Kommentator für ESPN bei diversen Playoff-Spielen und hat sich seit einiger Zeit auch einen Namen als Podcast-Host gemacht. Neben der The Old Man and the Three betreibt Redick seit März auch einen Podcast mit LeBron James, der auf den Namen Mind the Game hört.