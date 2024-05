Gewinner und Verlierer der Draft Lottery: Der Top-Pick hat für Atlanta einen Haken

NBA Draft Lottery - Gewinner: Houston Rockets

Houston hatte gleich zwei Möglichkeiten, in der Lottery nach oben zu springen, da der eigene Pick Top-4-geschützt war und man noch einen Pick aus dem James-Harden-Trade aus Brooklyn in der Hinterhand hatte. Letztlich war es der Nets-Pick, der den Texanern mit Position 3 nun bereits den vierten Top-4-Pick in Serie bescherte (Jalen Green, Jabari Smtih Jr, Amen Thompson).

Somit ist die Wette der Rockets vor gut drei Jahren schon jetzt aufgegangen. Damals hatten die Rockets darauf bestanden, so viele Picks wie möglich zu bekommen und begnügten sich mit Spielern wie Victor Oladipo und Dante Exum, die in Houston nie eine Rolle spielten. Stattdessen brachte der Trade den Rockets bislang Tari Eason sowie nun den dritten Pick im kommenden Draft. Dazu ist das Team nach einer 41-41-Saison schon jetzt wettbewerbsfähig. Phase zwei, die Owner Tilman Fertitta vor einem Jahr ausrief, ist in vollem Gange.