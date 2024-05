"Es ist die Sache, die ich liebe": Wie Luka Doncic zurück zu seinem Spiel fand

2-2, Spiel 5 - hier entscheiden sich zumeist Playoff-Serien, der Gewinner geht zu über 80 Prozent in die nächste Runde. Es sind Spiele für Superstars, am Mittwoch war es in einer gleichen Situation mit Nikola Jokic ähnlich und auch Doncic hatte in der Runde zuvor gegen die Clippers in Spiel 5 seine beste Performance.

Auch gegen OKC lieferte Doncic. 31 Punkte (12/22 FG), 10 Rebounds und 11 Assists - genau diesen Doncic brauchten die Mavs, der von Beginn an mit seiner ganzen Ausstrahlung zeigte, was im Paycom Center zu Oklahoma City auf dem Spiel stand. Kein Gemecker mit den Schiedsrichtern, keine Gesten in Richtung der Gegenspieler, kein Liegenbleiben - Doncic spielte Basketball, ohne Extras, ohne Gejammer, mit einer Freude, die man so lange nicht gesehen hat.

"Ich wollte mich heute nur auf Basketball konzentrieren", sagte Doncic bei TNT und sollte diesen Satz auf der PK noch x-mal wiederholen (nach dem dritten Mal haben wir aufgehört zählen ...). "Manchmal vergesse ich, dass es die Sache ist, die ich liebe. Ich wollte heute mit einem Lächeln im Gesicht auf dem Feld stehen."