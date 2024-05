Ein Sieg für die Rollenspieler: So können die Dallas Mavericks die Serie gegen OKC gewinnen

© getty

Mavericks: Luka Doncic sieht wieder deutlich fitter aus

Der Start in das Spiel war nicht der beste für Doncic, der gleich in der ersten Minute aufgrund eines unabsichtlichen Beinstellens von Lu Dort mit der Nase auf den Hardwood krachte. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass der Slowene auf dem Boden in seinen 41 Minuten auf dem Boden lag, es lohnte sich aber. Nach 6/18 aus dem Feld in Spiel 1 sah es zwei Tage später wieder mehr nach einem klassischen Doncic-Spiel aus, auch wenn der Superstar immer wieder Phasen hatte, in denen er kleinere Päuschen einlegte.

Keine schlechte Strategie, denn in der Vergangenheit gab es in den Playoffs schon häufiger frühe Scoring-Explosionen wie in Spiel (16 Punkte im ersten Viertel), bevor dem 25-Jährigen dann spät der Saft ausging. Nicht so an diesem Abend, wo Doncic im Schlussviertel immer wieder Nadelstiche setzen konnte, als OKC wieder heran kam.

Ein Stepback-Dreier, dazu ein kurzer Bank Shot sowie ein Turnaround-Jumper - Doncic ließ die schweren Dinge wieder leicht aussehen. Die Thunder hatten auf ihn keine Antwort. Lu Dort hatte immer wieder Foulprobleme, dazu hatten Cason Wallace und Jalen Williams kaum eine Chance, um Doncic das Leben schwer zu machen. Doncic spielte wieder mehr in seinem eigenen Tempo und hielt seine eigenen Ballverluste in Grenzen, sodass OKC nur selten ins Laufen kam.

Ein vergebener Leger von Doncic ist meist mit einem Turnover gleichzusetzen, da der Slowene sich quasi immer beschwert und nicht schnell genug zurückläuft. In Spiel 2 nahm der Mavs-Star aber nur acht Würfe in der Zone, stattdessen wählte er seine Spots gekonnt aus. Das konnte er sich leisten, weil erstmals in diesen Playoffs gefühlt alle Rollenspieler einen guten Tag im Angriff erwischten.