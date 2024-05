Die Feuertaufe für die OKC Thunder: Wie SGA und Co. den Dallas Mavericks den Zahn zogen

OKC besteht den Härtetest

So sehr sich die Mavericks nach der Partie über ihre vergebenen Freiwürfe auch ärgerten, in den meisten Fällen hätte es für Dallas keine Rolle gespielt. Die Thunder waren in diesem Spiel mehrfach kurz vor dem Umkippen, nur fielen sie nicht, was durchaus beeindruckend war.

Ein junges Team, das in der Regular Season famos spielte und dann unter den grellen Lichtern der Playoffs Probleme bekommen sollte - das hat man alles zur Genüge gesehen und auch in Dallas wirkte es so, als ob dies der Fall sein würde. OKC wurde reihenweise am Ring abgeräumt (13 Blocks der Mavs!), fand gegen die Switch-Defense keine Lösungen und schoss zu allem Überfluss in den ersten 36 Minuten gerade einmal 3/19 von der Dreierlinie.