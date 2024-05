Miami Heat werden überrollt! Boston Celtics spazieren in die nächste Runde

Dort wartet nun der Sieger aus der Serie zwischen den Cleveland Cavaliers und den Orlando Magic. Derzeit liegen die Cavs in dieser Serie mit 3-2 vorne. Sollten die Celtics aber so auftreten, wie in den vergangenen drei Partien gegen Miami, wird Boston auch hier wenig Probleme haben.

Schon nach wenigen Minuten im zweiten Viertel hatten die Celtics zehn Dreier versenkt und führten in der ersten Halbzeit mit bis zu 30 Punkten. Derrick White (25, 8/13 FG, 5/10 3P) setzte nach 38 Punkten seine Hot Streak fort und war zusammen mit Jaylen Brown (25) bester Scorer der Partie. Kristaps Porzingis fehlte wie erwartet, der Lette laboriert an einer Verletzung am Soleus-Muskel.