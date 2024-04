Spielen Lillard und Antetokounmpo in Spiel 4? Das sagt Bucks-Coach Doc Rivers

Wie Chris Haynes (TNT) meldet, hat sich Lillard bei der 118:121-Niederlage nach Verlängerung in Indiana eine Zerrung der Achillessehne zugezogen. Shams Charania (The Athletic) fügte an, dass beim Point Guard eine alte Verletzung aufgebrochen ist und der 33-Jährige die Halle mit einem Stützschuh verließ, den er laut ESPN auch noch am folgenden Morgen bei einer Film Session trug.

Trotz der Verletzung spielte Lillard die Partie zu Ende, laut Coach Doc Rivers stand er jedoch nur als "Köder" für Khris Middleton auf dem Feld. "Ich wollte einfach nur auf dem Feld sein, falls sich eine Chance bietet, dem Team zu helfen", fügte Lillard an. Der Spielmacher blieb in der Verlängerung ohne Punkte.

Schon im ersten Viertel war Lillard schmerzverzerrt zu Boden gegangen, nachdem Pacers-Forward Pascal Siakam dem Bucks-Star auf die Ferse trat. Der Guard musste kurz in die Kabine, kehrte aber nach kurzer Behandlungspause wieder zurück. Sein Status für Spiel 4 bleibt ungewiss, Rivers gab sich allerdings pessimistisch: "Wir wissen es im Moment nicht, aber es sieht nicht gut aus", sagte der Coach am Samstag.