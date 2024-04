Dallas Mavericks buchen Ticket für die Playoffs - Gegner steht mit großer Wahrscheinlichkeit schon fest

Dallas Mavericks treffen in Runde eins wohl auf die L.A. Clippers

Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass Dallas in der ersten Runde auf die L.A. Clippers treffen wird, die mit dem Sieg in Phoenix ebenfalls die Playoff-Teilnahme sicherstellte. Da die Clippers aber den Tiebreaker über Dallas halten, müssten die Mavs alle Spiele gewinnen und die Clippers alle Spiele verlieren, um noch für einen Positionstausch zu sorgen. Beide Teams trafen schon 2020 und 2021 in der ersten Runde aufeinander, damals setzten sich jeweils die Clippers durch (4-2 vs. 4-3).

Im Westen haben sich zudem auch die Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves sowie die Oklahoma City Thunder für die Playoffs qualifiziert, während in der Eastern Conference lediglich Boston und Milwaukee als sichere Playoff-Teilnehmer feststehen.

Die Playoffs starten am 20. April am Samstagabend deutscher Zeit.