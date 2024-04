NBA: Diese Teams sind für die Playoffs qualifiziert - so sehen die Serien aus

Die Boston Celtics standen bereits seit einigen Wochen als Top-Seed fest, die Bucks gaben dagegen Platz zwei im Osten an die New York Knicks ab. Sowohl Boston als auch New York müssen noch ihren Gegner warten. Die Knicks werden entweder gegen Miami oder Philadelphia antreten, die im Play-In-Turnier aufeinandertreffen.

Die Magic stehen dagegen erstmals seit 2020 wieder in den Playoffs, dort warten nun die Cleveland Cavaliers. Als Sechster qualifizierten sich die Indiana Pacers, sie werden in Runde eins auf die Milwaukee Bucks treffen.

Im Westen steht dagegen vor den späten Spielen nur fest, dass die L.A. Clippers die Dallas Mavericks im 4-5-Spiel empfangen werden.