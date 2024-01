NBA Trades, News und Gerüchte: Dallas Mavericks an Jerami Grant interessiert - Los Angeles Lakers suchen Point Guard

© getty

NBA: Grayson Allen will Phoenix Suns nicht verlassen

Shooting Guard Grayson Allen profitiert bei den Phoenix Suns vom Fokus der Gegner auf die Superstars Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal. Das nutzt der 28-Jährige gut aus: Er erzielt im Schnitt 13,9 Punkte pro Spiel und trifft dabei bärenstarke 48 Prozent seiner Dreier.

Wären die Suns bereit, Allen vor der Trade Deadline abzugeben? Sein Name taucht zwar in Gerüchten auf, doch er selbst will davon nichts wissen. "Mein Name steht jedes Jahr in irgendeinem Tweet, das ist schon so, seit ich in der Liga bin", zeigte er sich jetzt unbeeindruckt. "Ich liebe es, mit diesem Team zu spielen. Ich will nicht getradet werden.

Allen verdient diese Saison 8,5 Millionen Dollar. Sein Vertrag läuft aus.