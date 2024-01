NBA News: Ja Morant verpasst aufgrund Schulterverletzung den Rest der Saison

Beim Training am Samstag hatte sich Morant die Schulter ausgekugelt, in der Folge wurde ein MRT gemacht. Dabei wurde dann auch ein Riss im Schultereckgelenk festgestellt, was operiert werden müsse.

Das Team gab bekannt, dass Morant deswegen für den Rest der Saison ausfallen, jedoch zum Start der Saison 2024/25 wieder bereitstehen wird. In den Spielen mit Morant stehen die Grizzlies bei 6-3 in dieser Saison, allerdings verpasste der Guard die ersten 25 Spiele der Saison, nachdem die Liga den All-Star nach wiederholten Vorfällen mit Waffen suspendiert hatte.

Neben Morant fällt auch Steven Adams für den Rest der Saison aus, der Center unterzog sich bereits in der Vorbereitung einer Operation am Knie und fehlt nun schon seit Januar 2023. Die Grizzlies belegen mit einer Bilanz von 13-23 nur Platz 13 im Westen, nachdem man im Jahr zuvor die zweitbeste Bilanz der Conference aufwies, aber dennoch in der ersten Playoff-Runde an den Los Angeles Lakers scheiterte.

Durch den Ausfall von Morant steuern die Grizzlies auf ein Übergangsjahr zu. Der 24-Jährige kommt in seinen wenigen Spielen auf durchschnittlich 25,1 Punkte und 8,1 Assists bei Quoten von 47,1 Prozent aus dem Feld sowie 27,5 Prozent von Downtown. Morant befindet sich darüber hinaus im ersten Vertragsjahr seines im Sommer 2022 unterschriebenen Maximalvertrags, der ihm über fünf Jahre knapp 200 Millionen Dollar einbringen wird.