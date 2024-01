NBA - Golden State Warriors wieder lange ohne Gary Payton II - Hawks "open for business"

© getty

Brooklyn Nets wollen Mikal Bridges nicht traden

Die Nets befinden sich weiter auf Talfahrt und haben zehn von zwölf Spielen verloren. Die Bilanz von 15-20 reicht zwar noch immer für Platz neun im Osten, der Rückstand auf den letzten direkten Playoff-Platz beträgt aber schon 4,5 Spiele. Unteres Mittelmaß ist die Realität, was Fragen zur Richtung der Franchise aufwirft.

Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) steht aber Mikal Bridges nicht zur Disposition. Der Newsbreaker schrieb als Antwort auf eine Frage eines Fans auf Threads, dass die Nets ihr Team um den Flügelspieler aufbauen und die Mannschaft entsprechend verstärken wollen. Bridges war das Herzstück für die Nets im Trade vor einem Jahr, als man Kevin Durant nach Phoenix tradete.

In dieser Saison konnte Bridges aber nur bedingt an seine starke Vorsaison in Brooklyn anknüpfen. In 35 Minuten legte der 27-Jährige 20,7 Punkte und 5,2 Rebounds im Schnitt bei Quoten von 45 Prozent aus dem Feld sowie 35,3 Prozent von der Dreierlinie auf.