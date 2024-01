"Wusste immer, dass ich das kann": Isaiah Hartenstein überzeugt als Starter für die New York Knicks

© getty

Isaiah Hartenstein: Im Sommer winkt ein Zahltag

Denn: Hartenstein, der in dieser Saison noch moderate 9,2 Millionen Dollar für seine Dienste kassiert, wird im Sommer Free Agent und wenn der Deutsche sein Niveau weiter hält, werden es die Knicks schwer haben, Hartenstein im Kader zu halten. "Für den Moment bin ich ein New York Knick, das ist das Wichtigste", meinte der Center zuletzt zu seiner Vertragssituation. "Natürlich hat man das alles im Hinterkopf. Das ist völlig normal. Ich würde gerne in New York bleiben, aber die NBA ist eben ein Geschäft."

Und dieses sollte Hartenstein einen Zahltag bescheren. Die Midlevel Exception würde im kommenden Jahr rund 56 Millionen Dollar über vier Jahre einbringen, mit etwas Glück könnte auch mehr herausspringen, wenn ein anderes Team einen neuen Starter auf der Fünf benötigt. Noch ist es hier zu früh, um potenzielle Kandidaten zu identifizieren, da durch Trades noch viel Bewegung reinkommen könnte, spätestens nach den Playoffs dürfte es aber ein Thema werden.

Aber Hartenstein hat auch noch ein weiteres Ziel, wirklichen Einfluss kann er darauf aber nicht nehmen. "In der Zukunft will ich auf jeden Fall spielen", meinte Hartenstein zuletzt gegenüber der dpa, als er zum DBB und einer möglichen Teilnahme an den Olympischen Spielen angesprochen wurde. Der Center durchlief zwar alle Junioren-Teams des DBB, war für Herren aber nur bei der EM 2017 dabei, als er das mit damals 19 Jahren das Küken des Teams war.