Mitspieler verweigern ihm den Ball? Jetzt reagiert Wembanyama auf die Vorwürfe

Wembanyama: Im Rookie-Ranking nicht auf Platz eins

Wembanyama selbst legte in den 33 Spielen, die er in dieser Saison bestritten hat, solide 19,4 Punkte, 10,2 Rebounds und einen Ligabestwert von 3,1 Blocks pro Spiel auf. Aufgrund seiner vergleichsweise geringen Effizienz und seines kongenialen Gegenspielers Chet Holmgren belegt "Wemby" in den meisten "Rookie of the Year"-Rankings derzeit jedoch nur den zweiten Platz. Im Internet werden die Gründe dafür in der unzureichenden Beteiligung seiner Mannschaftskameraden gesucht.

So kursierten in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Memes und Videos in den sozialen Netzwerken, in denen sich Nutzer über die vermeintlich fehlenden Aufbauqualitäten von Wembanyamas Teamkollegen aufregten.