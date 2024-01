NBA - Die besten aktiven Zweitrundenpicks: Nikola Jokic ist DER Steal schlechthin

2. Jalen Brunson (33. Pick, 2018)

Team: New York Knicks

New York Knicks Alter: 27

27 Stats 23/24: 25,7 Punkte, 6,4 Assists und 1,0 Steals bei 46,8 Prozent FG und 43,2 Prozent Dreier in 36,0 Minuten (34 Spiele)

Brunson war ein noch größerer Star als Brogdon am College, mit Villanova wurde er zweifacher Champion und in seinem letzten Jahr sogar Spieler des Jahres in der gesamten Nation. Die Mavericks schlugen früh in der zweiten Runde zu und statteten Brunson direkt mit einem Vierjahresvertrag aus, wie es sonst nur bei Erstrundenpicks üblich ist. Das stellte sich als wertvoll heraus, führte indirekt vielleicht jedoch auch zu einem Fehler der Mavs.

Vielleicht hätten sie Brunson ein Jahr zuvor eher langfristig gehalten, nach einer starken vierten Saison des quirligen Guards wurden sie jedoch durch die Knicks überboten. Dort machte er umgehend den Sprung vom guten Starter zu einem der größten Snubs im All-Star-Team, diese Saison sollte es mit einer Nominierung klappen. Brunson ist der beste Spieler in New York und glänzt in großen Momenten.