NBA - Los Angeles Lakers, News und Gerüchte: Gabe Vincent droht lange Pause

Lakers: D'Angelo Russell auf die Bank verbannt

Nach vier Pleiten in Folge veränderte Ham seine Starting Five, dabei musste Spielmacher D'Angelo Russell erstmals in dieser Saison auf der Bank Platz nehmen. LeBron James war so der nominelle Point Guard, für D-Lo rutschte Forward Jarred Vanderbilt in die Start-Aufstellung.

Ham begründete die Entscheidung so, dass er mehr Defense und Rebounding auf dem Feld haben wolle und dieser Schachzug zahlte sich aus. Die Lakers gewannen in OKC das Duell unter den Brettern (44:42) und hielten die Thunder bei 48 Prozent aus dem Feld. Auch Russell nahm seine Bankrolle gut an, er verbuchte 15 Zähler in gut 17 Minuten.