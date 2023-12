NBA - Kommentar zum ersten In-Season Tournament: LeBron James hat es verstanden

Die Los Angeles Lakers haben das erste NBA In-Season Tournament für sich entschieden. Es wird nicht die letzte Austragung gewesen sein. Das Turnier war ein voller Erfolg und eine Belebung für die oft monotone Regular Season. Ein Kommentar von Robert Arndt.

Zunächst einmal hatte es jede Menge Skepsis aus allen Lagern gegeben, ob dieses Testballons der NBA. Gerade in den USA gibt es immer noch nicht wenige, die dieses Turnier belächeln und Debatten führen, ob denn die Lakers nach ihrem Triumph ein Banner unter ihre Hallendecke ziehen sollten . Darum geht es aber in dieser Diskussion gar nicht.

Viel besser hätte es für die NBA nicht laufen können: Die erste Austragung des In-Season Tournaments brachte genau das, was man sich von dem neuen Turnier erhofft hatte. Das lag gewissermaßen auch daran, dass sich letztlich die Los Angeles Lakers durchsetzten und mit LeBron James das Gesicht der Liga den MVP-Award abräumte, aber auch an vielen anderen Faktoren.

Und das ist auch der wichtigste Punkt. Sportler sind Wettkämpfer, sie streben nach Erfolg, nach Siegen. LeBron ist dafür das beste Beispiel. "Adam Silver ist ein Genie. Diese Sache wird funktionieren", sagte James am Rande des Final Fours. Er dürfte darüber gelacht haben, als in all den Talkshows darüber debattiert wurde , ob es seinem "GOAT-Case" helfen würde, sollte er nun auch das In-Season Tournament gewinnen. Newsflash: Es spielt absolut keine Rolle. Dennoch war LeBron gewillt, dieses Turnier zu gewinnen.

Vielmehr war es das Ziel, Interesse für die NBA in den ersten Saisonwochen zu generieren. Für viele beginnt die Spielzeit schließlich erst mit den Christmas Games so richtig, auch weil im Herbst und Winter die NFL dominiert. Durch das In-Season Tournament wurden jedoch banale Regular-Season-Spiele aufgewertet und insbesondere von den Spielern auch angenommen.

© getty

NBA: Cinderellas gibt es nicht nur bei March Madness

Entsprechend waren auch die Spiele umkämpfter, enger oder am letzten Spieltag der Gruppenphase noch unterhaltsam, weil gewisse Teams den Score aufgrund der Punktedifferenz nach oben treiben mussten. Dies sorgte zwar teilweise für Murren, da dies nicht Teil der Sport-Kultur in den USA ist (andererseits: Spielt weiter hart, dann kriegt ihr vielleicht nicht mit 40 auf die Mütze ...), doch all das wird sich mit der Zeit ebenfalls einpegeln. Traditionen sind schließlich dafür da, um mit ihnen zu brechen.

Gleichzeitig gibt das In-Season Tournament kleineren Teams eine Chance, sich auf der größten Bühne zu zeigen. So gesehen mit den Indiana Pacers, die wirklich nie im nationalen TV zu sehen sind. Ohne das In-Season Tournament hätten die Pacers über die komplette Saison lediglich ein Spiel auf TNT gehabt, so waren es gleich drei innerhalb einer Woche. Man schaue sich nur noch einmal das Viertelfinale gegen Boston an, vor allem die letzten Minuten. Hier entstand eine Euphorie um das Team, welche es in dieser Form in einem normalen Regular-Season-Spiel (und es zählt ja trotzdem dazu) nie gegeben hätte.

Indiana schlug mit Cleveland, Philadelphia, Boston und Milwaukee die vier besten Ost-Teams aus dem Vorjahr und verlieh dem Turnier als klassische Cinderella-Story die nötige Würze, über eine Serie wäre dies wohl so nicht möglich gewesen. Lediglich das Finale enttäuschte etwas, vornehmlich aufgrund der sehr kleinlichen Linie der Schiedsrichter. Das kann jedoch in jedem Saisonspiel passieren.