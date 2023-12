NBA - Die schlechtesten Freiwerfer der Geschichte: Ein Hall of Famer an der "Spitze" - und es ist nicht Shaq

Mitchell Robinson spielt für die New York Knicks eine bärenstarke Saison, jedoch mit einer kleinen Einschränkung: Von der Freiwurflinie trifft der Center enorm schlecht, er zählt schon jetzt zu den miesesten Freiwurfschützen der Geschichte. Allerdings: Selbst diverse Hall of Famer patzten an der Charity Stripe beständig.

Unter den 20 schlechtesten Freiwerfern überhaupt finden sich gleich drei Hall of Famer wider, aber auch gleich vier aktive Spieler. Das ist insofern erstaunlich, da in einer NBA-Saison noch nie so gut von der Linie getroffen wurde wie in dieser Spielzeit (78,4 Prozent im Schnitt). Der Bestwert über eine ganze Saison wurde übrigens im Vorjahr aufgestellt, als Spieler 78,2 Prozent ihrer Freebies netzten. Schauen wir aber zunächst einmal auf die schlechtesten Freiwurfschützen dieser Spielzeit mit mindestens 30 Versuchen: Platz Spieler Team FT% FT 1 Mitchell Robinson New York Kicks 38,9 14/36 2 Jakob Pöltl Toronto Raptors 48,6 17/35 3 Aaron Gordon Denver Nuggets 52,0 26/50 4 Gary Trent Jr. Toronto Raptors 56,7 17/30 5 Andre Drummond Chicago Bulls 59,1 26/44 6 Andrew Wiggins Golden State Warriors 59,3 32/54 7 Bismack Biyombo Memphis Grizzlies 60,0 18/30 8 Clint Capela Atlanta Hawks 60,9 28/46 9 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves 61,5 64/104 10 Ivica Zubac L.A. Clippers 62,1 36/58 Nun aber kommen wir zu den 20 schlechsten Freiwurfschützen aller Zeiten:

© getty Platz 20: JAKOB PÖLTL (2016-) Freiwurf-Quote: 53,4 (886 FTA)

53,4 (886 FTA) Teams: Raptors, Spurs

Raptors, Spurs Spiele: 508 Freiwürfe waren noch nie die Domäne des Österreichers, im Vorjahr legte Pöltl aber immerhin ein Career High von 59,2 Prozent von der Linie auf - und das mit den meisten Versuchen (201 FTA). In dieser Saison will es dagegen wieder nicht laufen (17/35 FT), bei diesem Volumen ist er der zweitschlechteste Werfer dieser Spielzeit.

© getty Platz 19: LARRY SMITH (1980-1993) Freiwurf-Quote: 53,1 Prozent (1.630 FTA)

53,1 Prozent (1.630 FTA) Teams: Warriors, Rockets, Spurs

Warriors, Rockets, Spurs Spiele: 883 Smith war ein klassischer Bruiser, der sich über seine Rebound-Stärke in der NBA hielt und sowohl in Golden State als auch in Houston ein echter Fanliebling war. Gewann als Assistant Coach der Rockets als Coach zwei Ringe (1994, 1995).

© getty Platz 18: MICHAEL SMITH (1994-2001) Freiwurf-Quote: 52,9 Prozent (1.183 FTA)

52,9 Prozent (1.183 FTA) Teams: Kings, Grizzlies, Wizards

Kings, Grizzlies, Wizards Spiele: 449 Der Forward hatte den Spitznamen "Das Tier" - jegliche Erklärungen über sein Spiel erübrigen sich damit wohl. Der frühere Zweitrundenpick hielt sich sieben Jahre in der NBA, absolvierte dabei aber gerade einmal vier Playoff-Spiele. Immerhin: 1999/00 traf Smith satte 72,3 Prozent seiner Freebies!

© getty Platz 17: REGGIE EVANS (2002-1015) Freiwurf-Quote: 52,8 Prozent (2.036 FTA)

52,8 Prozent (2.036 FTA) Teams: Sonics, Nuggets, Sixers, Raptors, Clippers, Nets, Kings

Sonics, Nuggets, Sixers, Raptors, Clippers, Nets, Kings Spiele: 809 Der nächste klassische Hustle Player. Evans war einer der besten Rebounder seiner Zeit, ansonsten aber offensiv sehr limitiert. Und dennoch war sowohl für die Clippers als auch für die Nets zeitweise ein wichtiger Rotationsspieler.

© getty Platz 16: SHAQUILLE O'NEAL (1992-2011) Freiwurf-Quote: 52,7 Prozent (11.252 FTA)

52,7 Prozent (11.252 FTA) Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs, Celtics

Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs, Celtics Spiele: 1.207 "Dass ich nur 40 Prozent von der Freiwurflinie treffe, liegt an Gott, der sagen will, dass niemand perfekt ist. Es wäre nicht gerecht, wenn ich 90 Prozent treffen würde." So redete sich Shaq seine Freiwurfquote schön, allerdings betonte er immer wieder, dass er treffen würde, wenn es darauf ankommt. Die Freiwürfe waren immer ein Thema, 2002/03 waren es mal 62 Prozent. Shaq hatte übrigens auch mal einen anderen Erklärungsansatz. Als Kind brach sich der Diesel mal das Handgelenk, laut eigener Aussage verheilte dies nie richtig. Erklärt das die katastrophale Form an der Linie?

© getty Platz 15: JOHN HUMMER (1970-1976) Freiwurf-Quote: 52,4 Prozent (950 FTA)

52,4 Prozent (950 FTA) Teams: Braves, Bulls, Sonics

Braves, Bulls, Sonics Spiele: 327 Wir sind ehrlich, zu Hummer können wir nicht viel sagen, da wir ihn nie haben spielen sehen. Wir lehnen uns auch auch so weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass wir auch nicht viel verpasst haben. 22 Minuten pro Spiel, im Schnitt rund 7 PPG und 5 RPG. Als Unternehmer nach seiner Karriere deutlich erfolgreicher, da er mit Hummer Windblad Venture Partner zahlreiche Start-Ups in den Neunzigern finanzierte.

© getty Platz 14: MARK LANDSBERGER (1977-1984) Freiwurf-Quote: 52,2 Prozent (805 FTA)

52,2 Prozent (805 FTA) Teams: Bulls, Lakers, Hawks

Bulls, Lakers, Hawks Spiele: 437 Wer sich schon immer mal gefragt hat, wer in der Serie "Winning Time" der große Weiße ist, bekommt hier die Antwort. Landsberger war einer der Backups für Kareem Abdul-Jabbar bei den Showtime-Lakers. Rebounding war seine Stärke, Freiwürfe eher nicht, aber das hatten wir in dieser Liste schon einige Male.

© getty Platz 13: MITCHELL ROBINSON (2018-) Freiwurf-Quote: 52,1 Prozent (675 FT)

52,1 Prozent (675 FT) Teams: Knicks

Knicks Spiele: 308 Auch in dieser Saison trifft niemand schlechter von der Linie als der Knicks-Center (38,9 Prozent), der sich in dieser Hinsicht Jahr für Jahr zurückentwickelt hat. Noch in seiner Rookie-Saison waren es 60 Prozent von der Linie, dann 56,8 und danach stets unter 50 Prozent. Für sein Ziel, in dieser Saison besser als im Vorjahr zu treffen (48,4 Prozent), muss er sich noch strecken.

© getty Platz 12: BO OUTLAW (1993-2008) Freiwurf-Quote: 52,1 Prozent (1.807 FTA)

52,1 Prozent (1.807 FTA) Teams: Clippers, Magic, Suns, Grizzlies

Clippers, Magic, Suns, Grizzlies Spiele: 914 Outlaw war für viele Jahre ein richtig solider Backup-Center, zu Magic-Zeiten gelang ihm sogar mal ein Triple-Double. Davon hielt der Big aber nicht viel, als er nach einem Sieg darauf angesprochen wurde: "Was soll das sein? Eine Art Hamburger?"

© getty Platz 11: STANLEY ROBERTS (1991-2000) Freiwurf-Quote: 51,4 Prozent (850 FTA)

51,4 Prozent (850 FTA) Teams: Magic, Clippers, Wolves, Rockets, Sixers

Magic, Clippers, Wolves, Rockets, Sixers Spiele: 300 Spielte auf dem College eine Saison an der Seite von Shaq (uff, das waren Quoten ...), allerdings konnte er sich in der NBA nie nachhaltig durchsetzen. Riss sich zeitweise beide Achillessehnen und hatte über seine Karriere stets Probleme mit seinem Gewicht (Shaq?!).

© getty Platz 10: WILT CHAMBERLAIN Freiwurf-Quote: 51,1 Prozent (11.862 FTA)

51,1 Prozent (11.862 FTA) Teams: Warriors, Sixers, Lakers

Warriors, Sixers, Lakers Spiele: 1.045 Wilt war nie ein guter Schütze von der Linie, aber zumindest in seinen ersten vier Jahren waren es stets knapp unter oder über 60 Prozent. Laut eigener Aussage waren es 80 Prozent auf der High School, aber es ist bekannt, dass der Big Dipper gerne zur Übertreibung neigte. Zeitweise versuchte es Wilt auch mit dem Granny-Shot, also dem Unterhandwurf und hatte sogar Erfolg. Bei seinem 100-Punkte-Spiel netzte er so 28/32. Warum änderte er das also wieder? "Ich habe mich wie eine Sissy mit diesem Wurf gefühlt, auch wenn ich wusste, dass ich damit falsch liege. Ich weiß, dass einige der besten Schützen so geworfen haben, aber ich konnte es einfach nicht mehr."

© imago images Bob Dunham (3. von links oben) Platz 9: BOB DONHAM (1950-1954) Freiwurf-Quote: 50,7 Prozent (975)

50,7 Prozent (975) Teams: Celtics

Celtics Spiele: 273 Kommen wir zur absoluten Ausnahme des Rankings. Donham war nämlich ein 1,98 Meter großer Shooting Guard - nur der Aspekt des Shootings kam etwas zu kurz. Donham warf aus dem Feld zwar deutlich über Ligaschnitt mit 48 Prozent (üblich waren damals 38 Prozent), aber von der Linie ging nicht viel. Nach vier Jahren unter Red Auerbach war schließlich Schluss.

© getty Platz 8: ANDRIS BIEDRINS (2004-2014) Freiwurf-Quote: 50 Prozent (766 FT)

50 Prozent (766 FT) Teams: Warriors, Jazz

Warriors, Jazz Spiele: 516 In der jüngeren Vergangenheit warf wohl niemand so schlecht Freiwürfe wie der Lette. Alleine schon die Form war ein Graus, seine Auftritte an der Linie waren wie Roulette. Und wie passend ist es, dass Biedrins genau die Hälfte seiner Würfe getroffen hat?!

© imago images Platz 7: ADONAL FOYLE (1997-2009) Freiwurf-Quote: 49,9 Prozent (707 FTS)

49,9 Prozent (707 FTS) Teams: Warriors, Magic, Grizzlies

Warriors, Magic, Grizzlies Spiele: 733 Und noch ein früherer Warriors-Center, der seine Probleme an der Linie hatte. Foyle war ein guter Shotblocker, so hielt er sich doch erstaunlich lange in der NBA. Besser als seine Freiwürfe waren seine Gedichte sowie sein politisches Engagement. Schrieb nach seiner Karriere ein Buch für Kinder und ist heute Botschafter der Warriors.

© getty Platz 6: DAN GADZURIC (2002-2012) Freiwurf-Quote: 49,8 Prozent (737 FTA)

49,8 Prozent (737 FTA) Teams: Bucks, Warriors, Nets, Knicks

Bucks, Warriors, Nets, Knicks Spiele: 527 Der fliegende Holländer verbrachte acht Jahre bei den Bucks, die meiste Zeit als Backup hinter Andrew Bogut. Das war den Bucks damals die immense Summe von sechs Millionen Dollar jährlich wert. Offensive Skills waren jedoch kaum vorhanden.

© getty Platz 5: STEVEN HUNTER (2001-2010) Freiwurf-Quote: 48,5 Prozent (715 FTA)

48,5 Prozent (715 FTA) Teams: Magic, Suns, Sixers, Nuggets, Grizzlies

Magic, Suns, Sixers, Nuggets, Grizzlies Spiele: 400 Und noch so ein Backup-Center aus dieser Ära. Spielte eine gute Saison in Phoenix, als diese mit Steve Nash in die Conference Finals vorstießen, um dann einen Deal in Philly zu unterzeichnen. Dort teilweise sogar Starter, dennoch eher als Backup zu verorten.

© getty Platz 4: ANDRE DRUMMOND (2012-) Freiwurf-Quote: 47,7 Prozent (3.432 FTA)

47,7 Prozent (3.432 FTA) Teams: Pistons, Cavs, Lakers, Sixers, Nets, Bulls

Pistons, Cavs, Lakers, Sixers, Nets, Bulls Spiele: 806 Zu seiner Ehrenrettung: Drummond hat sich über die Jahre leicht gesteigert und hat seit 2017 stets über die Hälfte seiner Versuche getroffen. Das ist nicht selbstverständlich, nachdem der frühere Pistons-All-Star häufig absichtlich gefoult wurde. Wer aber 35 Prozent (2015/16) über eine Saison trifft, muss hart dafür arbeiten, um den Schnitt anzuheben. In den vergangenen beiden Jahren gelang dies zumindest mit einem Prozentpunkt - Babysteps.

© getty Platz 3: DEANDRE JORDAN (2008-) Freiwurf-Quote: 47,4 Prozent (3.632 FTA)

47,4 Prozent (3.632 FTA) Teams: Clippers, Mavericks, Knicks, Nets, Lakers, Sixers, Nuggets

Clippers, Mavericks, Knicks, Nets, Lakers, Sixers, Nuggets Spiele: 1.025 Bei Jordan war lange ein ähnlicher Trend erkennbar, seit seiner Unterschrift in Denver sind die Quoten aber wieder in den Keller gegangen. In dieser Spielzeit steht DJ bei 6/21 FT - keiner ist schlechter. Dabei hatte Jordan auch schon Lichtblicke. Für die Mavs und Knicks verwandelte Jordan schier unfassbare 70,5 Prozent bei immerhin 264 Versuchen.

© getty Platz 2: CHRIS DUDLEY (1987-2003) Freiwurf-Quote: 45,8 Prozent (1.508 FTA)

45,8 Prozent (1.508 FTA) Teams: Cavs, Nets, Blazers, Knicks, Suns

Cavs, Nets, Blazers, Knicks, Suns Spiele: 866 Kommen wir zu einem Rekord. 1/18 FT ist die schlechteste Ausbeute von der Linie mit zumindest einem Treffer, die schlechteste Quote überhaupt (min. 10 FTA) hält weiterhin Shaq (0/11 FT). Aufgestellt wurde die 1/18-Ausbeute im April 1990, als Dudley noch Teil der Nets war. Heute ist Dudley in Oregon ein Politiker der Republikaner.