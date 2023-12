NBA: Die größten Draft-Busts der Geschichte - von Sam Bowie über Darko Milicic bis Greg Oden

Der NBA-Draft ist eine Wissenschaft für sich - da greift selbst der GOAT mal daneben. SPOX rankt die größten Draft-Enttäuschungen aller Zeiten.

Dass man den Mantel des Draft-Flops auch Jahre später noch hinter sich lassenkann, das beweist gerade Markelle Fultz. Der Top-Pick von 2017 schien nach großen Verletzungsproblemen schon fast auf dem Weg aus der NBA, mauserte sich in der Saison 2022/23 bei den Orlando Magic aber dann doch zum wichtigen Spieler. Aktuell wird er aber erneut von Knieproblemen heimgesucht.

Noch ist Wiseman viel zu jung, um ihn abzuschreiben. Dass er als Zukunftshoffnung der Warriors in zweieinhalb Jahren kaum ein Bein auf den Boden bekam, lässt nichts Gutes vermuten. Wurde im Februar 2023 zu den Detroit Pistons getradet, doch auch dort bekommt er aktuell kaum Minuten. Könnte in ein paar Jahren durchaus die Top-10 dieser Liste angreifen.

Die "Croatian Sensation" hielt es nur bis 2020 in der NBA, anschließend ging es zurück nach Europa. Ein Jahr später durften die Suns übrigens erneut an vierter Stelle draften - und hatten mit Josh Jackson wieder kein Glück.

Big Man mit Athletik plus Sprungwurf - gute Kombination eigentlich. Die bei Alexander aber für nur 282 Karriere-Punkte reichte.

An fünfter Stelle zogen die Wolves bereits Ricky Rubio, doch sie wollten noch einen Point Guard. Nach seiner ordentlichen Rookie-Saison (13,5 Punkte) folgte Flynns Absturz.

Die ganze NBA war zu der Zeit auf der Suche nach dem nächsten Dirk Nowitzki - der Big Man aus Georgien war es nicht. Spielte bis 2006 in der NBA, anschließend als Weltenbummler bis 2019 in Europa und Asien aktiv.

Er war der beste Guard seines Jahrgangs und überzeugte in der Rookie-Saison. Dann setzte ein Motorrad-Unfall seiner Karriere samt Gehaltszahlungen ein Ende. Machte anschließend immerhin als ESPN -Experte Karriere.

Der 86er-Jahrgang war nicht gerade ein Erfolg. Nr.2-Pick Len Bias (Celtics, 2. v.l.) starb zwei Tage nach dem Draft an einer Überdosis. Auch Washburn (3.v.l.) hatte Drogenprobleme.

© getty

Platz 8: ADAM MORRISON - Charlotte Bobcats (3. Pick 2006)

Karriere-Statistiken: 7,5 Punkte, 2,1 Rebounds und 1,4 Assists bei 37,3 Prozent aus dem Feld in 20,4 Minuten (161 Spiele)

7,5 Punkte, 2,1 Rebounds und 1,4 Assists bei 37,3 Prozent aus dem Feld in 20,4 Minuten (161 Spiele) Nach ihm gedraftet: LaMarcus Aldridge, Kyle Lowry, Brandon Roy

Er legte am College als Junior trotz mieser Friese durchschnittlich 28 Punkte auf - also griff der damalige Teambesitzer Michael Jordan zu. In der NBA war Morrison dann aber hilflos. Nach der Karriere machte Morrison vor allem mit seinem angeblichen Apokalypse-Bunker Schlagzeilen.