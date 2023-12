NBA - Anthony Davis schaltet in den Beast Mode: Los Angeles Lakers gewinnen NBA Cup gegen die Indiana Pacers

Die Los Angeles Lakers haben als erstes Team den NBA Cup gewonnen. Im Finale des In-Season Tournaments setzten sich die Kalifornier mit 123:109 gegen die Indiana Pacers durch. Dabei machte vor allem Anthony Davis, was er wollte.

© getty

Lakers gewinnen erstes In-Season Tournament

Es war von Beginn an ein Clash der Stile. Die Lakers versuchten sich mit ihrer Physis Vorteile zu verschaffen, während die Pacers wie gewohnt ordentlich Tempo machten. L.A. begann besser, indem sie viel Druck auf Haliburton ausübten und immer wieder den Ring attackierten. Davis verwandelte seine ersten fünf Würfe, doch wirklich absetzen konnten sich die Kalifornier nicht.

Das lag auch daran, dass die Lakers in Halbzeit eins ohne einen Dreier blieben (0/6), dafür aber 52 Zähler in der Zone (NBA-Saisonrekord) verbuchten. Die Pacers nahmen dagegen jede Menge Freiwürfe und lagen zur Pause nur mit -5 hinten (65:60), obwohl sie lediglich 36 Prozent aus dem Feld trafen. LeBron hatte sich drei Minuten vor dem Seitenwechsel sein drittes Foul abgeholt, dafür übernahm Reaves die Offense mit 9 Zählern am Stück. Der Guard stand zur Halbzeit in knapp 13 Minuten bereits bei 22 Punkten.

Nach der Pause wiederholte sich die Geschichte. Die Lakers erwischten den besseren Start, doch Indiana ließ einfach nicht abreißen. Gleichzeitig begann Davis nun zu humpeln und musste für kurze Zeit auf die Bank. Aber auch ohne AD war die defensive Strategie der Lakers gut. Haliburton bekam kaum einen Wurf los, dazu hatten die beiden besten Verteidiger der Pacers (Turner, Nesmith) früh vier Fouls auf dem Konto. Trotzdem fand Halliburton nun langsam Wege, um zu scoren, doch auf der Gegenseite war es Taurean Prince, der nach zehn Fehlversuchen in Minute 36 den ersten Lakers-Dreier der Partie erzielte. Ben Mathurin verkürzte mit einem wilden Buzzerbeater zum Viertelende noch einmal auf 90:82.

Und die Pacers kamen noch einmal, T.J. McConnell holte einen für ihn typischen Backcourt-Steal, dazu hatte Reaves mit dessen Defense durchaus Schwierigkeiten. Die Pacers waren mit einem 10:2-Lauf schnell wieder da. Mitte des Schlussabschnitts betrug der Rückstand nur drei Zähler, doch dann folgte ein 13:0-Lakers-Run, in dem Davis 10 Zähler am Stück machte, Turner ausfoulte und zudem defensiv monströs gut war. Danach war die Sache durch und die Lakers konnten feiern.