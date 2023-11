NBA - Project Presti: Wie die Oklahoma City Thunder in drei Jahren einen kompletten Neustart schafften

Die Oklahoma City Thunder trennten sich zur Saison 2020/21 von all ihren Leistungsträgern, bis auf Shai Gilgeous-Alexander. Knapp drei Jahre später scheint der komplette Neustart durch General Manager Sam Presti schon geglückt, das hatte selbst er wohl nicht so früh kommen sehen.

Viele Franchises in der NBA versuchen sich an einem kompletten Neustart - manche immer und immer wieder, seit vielen Jahren. Es ist somit nicht immer unbegründet, dass viele Fanbases an mittelmäßigen Teams festhalten, auch wenn ein ernstzunehmender Playoffrun unrealistisch ist. Schlechter geht immer, und viele Teams bleiben über Jahrzehnte im Keller hängen.

© getty Oklahoma City Thunder: Erst kam der Großverkauf um Westbrook und George So war auch die Reaktion um die Thunder gespalten, als im Juli 2019 Russell Westbrook zu den Houston Rockets geschickt wurde. Westbrook war schon Jahre lang der Last Man Standing aus dem Erfolgstrio um ihn, Kevin Durant und James Harden. Zudem war nur wenige Tage zuvor Paul George zu den L.A. Clippers getradet worden. Im Gegenzug für die beiden Superstars kamen damals Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander und eine Bootsladung von Picks nach OKC. In der folgenden Saison stellten die Thunder um Paul, SGA und Dennis Schröder noch ein unterhaltsames und überraschend gutes Team. Nachdem die Thunder zum vierten Jahr in Folge in der ersten Runde der Playoffs ausschieden, trennten sich die Thunder und Coach Billy Donovan einvernehmlich.

© getty Oklahoma City Thunder: Schröder und Paul begeistern nur kurz Wenige Monate später trennten die Thunder sich auch von Paul und Schröder, SGA war nun schon zumindest im Backcourt der klare Anführer des Teams. Der neue Head Coach Mark Daigneault kam mit nur 35 Jahren als unbeschriebenes Blatt in die NBA-Hemisphäre. Das Vertrauen zahlte der damals 22-jährige SGA schnell zurück, in seiner dritten Saison legte er bereits 23,7 Punkte und 5,9 Assists bei starken Wurfquoten von 50,8 Prozent aus dem Feld und 41,8 Prozent von Downtown auf. Allerdings nur in 35 Spielen, den Rest der Saison verpasste er verletzt. Das dämmte die erste Begeisterungswelle um die jungen Thunder wieder ein, führte jedoch zum 6. Pick im Draft 2021. Oklahoma City Thunder: Die Trades um Westbrook und George im Überblick Thunder gaben ab Thunder erhielten Russell Westbrook Chris Paul (2020 weitergetradet für u.a. Erstrundenpick) 2021 Erstrundenpick-Swap 2024 Erstrundenpick (Protection für Top 4) 2026 Erstrundenpick (Protection für Top 4) 2025 Erstrundenpick-Swap (Protection für Top 10) Paul George Shai Gilgeous-Alexander Danilo Gallinari (getradet für konditionalen 2028 Zweitrundenpick) 2021 Erstrundenpick (Tre Mann) 2022 Erstrundenpick (Jalen Williams) 2024 Erstrundenpick ohne Protections 2025 Erstrundenpick-Swap 2026 Erstrundenpick ohne Protections

© getty Oklahoma City Thunder: Die Treffer im Draft beginnen mit Giddey Dort schnappte sich Presti den australischen Playmaker Josh Giddey, der umgehend zu den besten Rookies seines Jahrgangs zählte. Giddey ist am besten mit dem Ball in den Händen und macht sehr viele nützliche Sachen auf dem Parkett, mit denen er bei den jungen Thunder direkt glänzen konnte. Ohnehin zeigte OKC bereits viele Eigenschaften, die Daigneault als guten Motivator und Lehrer da stehen ließen. Mit dem heutigen Wissen landete Presti seinen großen Coup jedoch erst einen Draft später, als er Chet Holmgren an zweiter und Jalen Williams an zwölfter Stelle auswählte. Auch Zweitrundenpick Jaylin Williams machte bereits auf sich aufmerksam. Und das nicht nur, weil er fast exakt den gleichen Namen wie sein neuer Mannschaftskollege hat. Der Guard wird JDub genannt, der Big Man JWill, hoffentlich entwirrt dies ein wenig.

© getty Oklahoma City Thunder: Der Coup im Draft 2022 Holmgren verpasste seine komplette Rookiesaison aufgrund einer schwerwiegenden Fußverletzung, er und JDub haben sich jedoch schon als Nr. 2 und 3 in der Hierarchie der Thunder etabliert, wenn es um die mittelfristige Zukunft des Teams geht. Holmgren ist anzusehen, dass er in seinem ersten Jahr zumindest in der Theorie schon einiges vom NBA-Basketball aus direkter Nähe mitbekommen hat. Kaum ein "echter" Rookie spielt in seinen ersten knapp 20 Partien so erwachsen auf als 21-Jähriger. Mit Holmgren und JWill sind die Thunder nun plötzlich mehr als ordentlich aufgestellt auf der Centerposition, das sah in den vergangenen Jahren teilweise ganz anders aus. Der Backcourt sah schon im vergangenen Jahr ziemlich gut aus, so sind die Thunder aktuell schlicht eins der besten Teams der jungen Saison. Die gute Bilanz ist keineswegs unverdient, die Gegner von OKC werden in den kommenden Wochen allerdings ein gutes Stück härter. Oklahoma City Thunder: Der Kader in der Übersicht Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Shai Gilgeous-Alexander (33,4) Jalen Williams (4,6) Lu Dort (15,3) Josh Giddey (6,6) Chet Holmgren (10,4) Cason Wallace (5,3) Isaiah Joe (2) Aaron Wiggins (1,8) Kenrich Williams (6,2) Jaylin Williams (2) Vasilije Micic (7,7) Tre Mann (3,2) Ousmane Dieng (4,8) Davis Bertans (17) Aleksej Pokusevski (5) Gehalt der laufenden Saison in Millionen Dollar in Klammern.

© getty Oklahoma City Thunder: Wie geht Project Presti weiter? Dann werden wir etwas mehr über die weiterhin sehr jungen Thunder erfahren. Ohnehin wird es besonders mit einem weiteren Blick interessant zu verfolgen sein, wie das Project Presti weitergeführt wird. OKC hat bis zu sechs Erstrundenpicks in den nächsten zwei Jahren, je nachdem ob die Picks um die jeweiligen Protections landen. Die Franchise kommt nun bereits langsam zum Luxusproblem, dass das ein oder andere junge Talent nicht die benötigte Spielzeit zur Entwicklung bekommt, da die Position bereits zu stark besetzt ist. Bei Giddey tritt ein verwandtes Problem auf. Der 21-Jährige steht zwar noch viel auf dem Parkett, kann jedoch nicht optimal eingesetzt werden. Giddey ist deutlich besser als Vorbereiter statt als Finisher, er startet Aktionen am liebsten mit den Ball in der Hand. Das können Gilgeous-Alexander und JWill jedoch noch ein Stück besser, wodurch Giddey vermehrt abseits des Balls agieren muss. Sein Distanzwurf ist jedoch seine größte Schwäche, daher passt dies nicht gut zusammen.