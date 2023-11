NBA - MVP Ranking im November: Warum selbst LeBron James nicht chancenlos ist

Die NBA-Saison ist in vollem Gang, da stellen wir uns die Frage, wer in den ersten Wochen eigentlich der MVP war. Wir versuchen uns an einem (viel zu) frühen Ranking.

Das MVP-Rennen wurde in den vergangenen Jahren immer toxischer, in dieser Saison werden (noch) keine hitzigen Debatten geführt. Vielleicht bleibt das auch so, man wird schließlich auch träumen dürfen. So wirklich glauben tun wir es nicht, da die ersten Saisonwochen andeuten, dass wir ein sehr breites Feld mit möglichen MVP-Kandidaten haben werden. Spieler von Teams mit negativer Bilanz wurden nicht berücksichtigt, was vor allem Stephen Curry schadet, der bislang auch eine echte Sahnesaison spielt. Er könnte im Laufe des Jahres in diesem Ranking sicher auch bald eine Rolle spielen. Ist das jetzt fair? Vermutlich nicht, aber wie schon angesprochen, gibt es in den ersten Wochen genügend andere, die es verdient haben, in diesem Ranking aufzutauchen. Dies wird schon deutlich, wenn wir auf die Namen schauen, die es nicht in unsere Top 5 geschafft haben.

© getty NBA MVP Ranking - Honorable Mentions (ohne Reihenfolge) Kevin Durant (Phoenix Suns) Stats: 31,4 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,5 Assists bei 53,3 Prozent FG und 52,2 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (15 Spiele)

31,4 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,5 Assists bei 53,3 Prozent FG und 52,2 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (15 Spiele) Team-Bilanz: 9-6 Dieser Mann bleibt auch mit 35 Jahren ein Uhrwerk. Trotz satter 20 Würfe pro Spiel legt KD 53/52/89-Splits auf, das ist mal eine Ansage. An Durant liegt es nicht, dass die Suns sehr holprig in die Saison gestartet sind, auch wenn die Suns nach fünf Siegen am Stück auf dem Vormarsch sind. Zuletzt erlegte KD gleich zweimal am Stück die Utah Jazz beinahe im Alleingang. Warum es nicht für die Top 5 reicht? Hier müssen wir bei diversen vierten Vierteln den Finger in die Wunde legen. Durant war hier enorm fehleranfällig und hatte auch seine Aktien daran, dass die Suns einige Führungen spät verspielten.

© getty Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Stats: 25,3 Punkte, 4,0 Rebounds und 12,3 Assists bei 52,1 Prozent FG und 46,2 Prozent Dreier in 33,5 Minuten (13 Spiele)

25,3 Punkte, 4,0 Rebounds und 12,3 Assists bei 52,1 Prozent FG und 46,2 Prozent Dreier in 33,5 Minuten (13 Spiele) Team-Bilanz: 8-6 Mit durchschnittlich 12,3 Assists führt Halliburton die NBA deutlich bei den direkten Vorlagen an, dazu hat der Pacers-Star auch beim eigenen Scoring einen Schritt nach vorne gemacht. Halliburton nimmt mehr Würfe, mehr Dreier und zieht auch mehr Freiwürfe - das Ganze bei steigender Effizienz und weniger Ballverlusten. Ähnlich wie im Vorjahr sind die Pacers ohne ihren Spielmacher komplett aufgeschmissen, die On/Off-Zahlen bestätigen (+21,6!), was man auf dem Feld sieht.

© getty Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Stats: 26,1 Punkte, 5,9 Rebounds und 5,1 Assists bei 46,7 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 35,4 Minuten (14 Spiele)

26,1 Punkte, 5,9 Rebounds und 5,1 Assists bei 46,7 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 35,4 Minuten (14 Spiele) Team-Bilanz: 11-3 Viele erwarteten nochmal einen Sprung von Edwards, diesen hat der Wolves-Star zumindest in Teilen gemacht. Wichtiger ist, dass Edwards nun eine Chemie mit Rudy Gobert entwickelt hat, das war in Jahr eins des Experiments ein großes Problem. Nun ist der Antman kein Pick'n'Roll-Maestro, aber sein Playmaking und seine Wurfauswahl sind besser geworden. Das ist das Absurde mit Edwards. Es gibt noch immer viele kleine Dinge, die er besser machen kann und doch ist er schon jetzt einer der besseren Spieler der NBA. Nach Giannis Antetokounmpo und Jimmy Butler dürfte Edwards der beste Two-Way-Superstar sein. Vor allem seine Defense gegen Jayson Tatum gegen Boston mit fünf Fouls in der Verlängerung war lehrbuchhaft.

© getty LeBron James (Los Angeles Lakers) Stats: 25,7 Punkte, 8,1 Rebounds und 6,7 Assists bei 57,8 Prozent FG und 41,4 Prozent Dreier in 33,8 Minuten (15 Spiele)

25,7 Punkte, 8,1 Rebounds und 6,7 Assists bei 57,8 Prozent FG und 41,4 Prozent Dreier in 33,8 Minuten (15 Spiele) Team-Bilanz: 9-7 Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist völlig absurd, dass LeBron in Jahr 21 noch immer seine gewohnte Statline aus 26 PPG, 8 RPG und 7 APG auflegen kann. Das gelingt, obwohl er so wenig auf den Korb wirft wie noch nie in seiner Karriere. Das ist auch nur logisch, denn die Lakers werden LeBron noch im weiteren Verlauf der Saison brauchen. Es ist trotzdem erstaunlich, wie abhängig die Lakers weiter von LeBron (und defensiv von Anthony Davis) sind. Die On/Off-Zahlen sind zwar nicht mehr so extrem wie nach den ersten Spielen (+27,9), trotzdem aber extrem genug, um LeBron in der MVP-Konversation zu erwähnen, selbst wenn James viele Spiele hat, in denen er über drei Viertel seine Kräfte konserviert.

© getty Luka Doncic (Dallas Mavericks) Stats: 30,5 Punkte, 8,3 Rebounds und 8,1 Assists bei 49,1 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 34,9 Minuten (15 Spiele)

30,5 Punkte, 8,3 Rebounds und 8,1 Assists bei 49,1 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 34,9 Minuten (15 Spiele) Team-Bilanz: 10-5 Die Mavs sind nach einem heißen Start etwas abgekühlt, ähnlich ist es mit Doncic, auch wenn er die Latte verdammt hoch gelegt hat. Der Dreier fällt so gut wie nie zuvor, dazu ist die Usage dank Kyrie Irving zumindest leicht zurückgegangen. Am Ring schließt Doncic so gut wie nie zuvor ab, gleichzeitig nimmt der Slowene hier auch deutlich weniger Abschlüsse. Es ist auffällig, dass Doncic weniger zum Korb zieht und seltener seine Floater nimmt. Liegt es daran, dass der Dreier in dieser Spielzeit einfach zu gut fällt? Das gilt es, mal über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Und noch etwas: Mit Doncic sind die Mavs um 7,6 Punkte pro 100 Ballbesitze schlechter als ohne ihn. Stattdessen waren die Kyrie-plus-Bank-Lineups für Dallas der Schlüssel.

© getty NBA MVP Ranking - Die Top 5 Platz 5: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Stats: 31,9 Punkte, 11,3 Rebounds und 6,1 Assists bei 49,7 Prozent FG und 31,9 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (14 Spiele)

31,9 Punkte, 11,3 Rebounds und 6,1 Assists bei 49,7 Prozent FG und 31,9 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (14 Spiele) Team-Bilanz: 10-5 Im Vergleich zu den beiden Jahren zuvor hat Embiid am Ring etwas nachgelassen, dazu zieht der Kameruner einen Ticken weniger Freiwürfe. Stattdessen ist Embiid nun etwas mehr in den Flow der Offense involviert und darf vermehrt mit Handoffs operieren, was seine Assist-Zahlen nach oben getrieben hat. Gleichzeitig löst Embiid nun Double Teams besser, auch hier hilft die Offense des neuen Coaches Nick Nurse. Und im Zweifel kann man Embiid natürlich weiter den Ball in den Post werfen. Kaum jemand versteht es so gut, in solchen Situationen für sich selbst zu kreieren oder Fouls zu ziehen. Gerade in der Regular Season gibt es kaum einen Gegenspieler, der Embiid vom scoren abhalten kann. Entsprechend führt der Center die Liga in Sachen Scoring mal wieder an.

© getty Platz 4: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Stats: 29,6 Punkte, 10,4 Rebounds und 4,6 Assists bei 60,1 Prozent FG und 23,3 Prozent Dreier in 32,9 Minuten (14 Spiele)

29,6 Punkte, 10,4 Rebounds und 4,6 Assists bei 60,1 Prozent FG und 23,3 Prozent Dreier in 32,9 Minuten (14 Spiele) Team-Bilanz: 10-5 Die vergangenen Partien haben Giannis unter die ersten Fünf gespült, da die Bucks langsam aber sicher Fahrt aufnehmen und Antetokounmpo derzeit die effizienteste Saison seiner Karriere spielt. Wer hätte das gedacht, es hilft, wenn ein gewisser Damian Lillard an seiner Seite spielt und ebenfalls beachtet werden muss?! Antetokounmpo hat nun bereits drei 40-Punkte-Spiele in dieser noch jungen Saison, darunter auch den Saisonbestwert mit 54 Zählern gegen die Pacers. Ein wilder Stat: In den sechs Spielen vor der Partie in Boston (21 PTS, 7/20 FG) hat Giannis immer mindestens 59 Prozent aus dem Feld getroffen, fünfmal davon nahm er mindestens 20 Würfe. Und noch etwas: Gegen Indy verwandelte Giannis 16/18 von der Linie, ansonsten sind es nur 57 Prozent - das wäre ein neuer Tiefpunkt.

© getty Platz 3: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Stats: 30,4 Punkte, 6,1 Rebounds und 6,3 Assists bei 53,8 Prozent FG und 35,8 Prozent Dreier in 34,1 Minuten (14 Spiele)

30,4 Punkte, 6,1 Rebounds und 6,3 Assists bei 53,8 Prozent FG und 35,8 Prozent Dreier in 34,1 Minuten (14 Spiele) Team-Bilanz: 11-4 Niemand lässt Scoring leichter aussehen als SGA, der mit legalen Mitteln kaum noch zu stoppen ist. Gilgeous-Alexander strotzt nur so vor Selbstvertrauen und hat inzwischen so viel Erfahrung, dass er nun genau weiß, gegen welche Gegner er mühelos scoren kann. Innerhalb der Dreierlinie gibt es kaum einen Spot, den SGA nicht mag, dazu fällt auch der Floater mit einer traumwandlerischen Sicherheit. Vor allem seine Vorstellung zuletzt bei den Warriors war echter MVP-Stuff. In der Verlängerung erzielte der Kanadier fast alle Zähler und blockte tatsächlich auch einen Stepback-Dreier von Stephen Curry. Auch das muss erwähnt werden, SGA hat sich defensiv wieder enorm gesteigert. Dass er es kann, war bekannt, so erarbeitete sich der damalige Youngster einen Starting-Spot bei den Clippers.

© getty Platz 2: Jayson Tatum (Boston Celtics) Stats: 27,9 Punkte, 9,1 Rebounds und 4,1 Assists bei 50,2 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (15 Spiele)

27,9 Punkte, 9,1 Rebounds und 4,1 Assists bei 50,2 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (15 Spiele) Team-Bilanz: 12-3 Wie im Vorjahr ist Tatum brandheiß in die Saison gestartet und sticht aus Bostons Superteam noch einmal deutlich heraus. Es spricht für ihn, dass Boston ohne den Forward gerade mal ein mittelmäßiges Team ist (Net-Rating: 1,8) - trotz all der Starpower. Die Celtics legen dabei auch nur ein Offensiv-Rating von 107,9 auf. Tatum ist also essentiell für Boston, auch weil sein Spiel noch einmal einen Ticken kompletter ist. Tatum hat noch einmal Muskeln draufgepackt, der Lohn ist ein Bestwert von 73 Prozent am Ring, das war stets ein Manko für den Forward. Auch die Wurfauswahl ist noch ein Stück besser, Tatum sucht vermehrt Bully Ball und verlässt sich seltener nur auf seinen Jumper. Der fällt übrigens auch sehr gut, 56 Prozent seiner langen Zweier sind drin, auch 37 Prozent von Downtown sind ob des Schwierigkeitsgrads der Würfe mehr als im Rahmen.